 "Vulnerabilidad al alcohol": DC denunciará a diputada Cordero por dichos sobre concejala desaparecida
ChileVisión
16/11/2025 08:28

“Vulnerabilidad al alcohol”: DC denunciará a diputada Cordero por dichos sobre concejala desaparecida

La bancada de diputados de la colectividad llevará a la legisladora a la comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados tras un controversial "análisis" sobre la desaparición de María Ignacia González.

Publicado por CHV Noticias

La bancada de parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) anunció este sábado que presentará una denuncia contra María Luisa Cordero ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto, luego de unos dichos de la legisladora en un programa de televisión sobre la desaparecida concejala de Villa Alegre, María Ignacia González (DC), cuyo rastro permanece inubicable desde el pasado 15 de junio.

"(Denunciaremos) ante la comisión de Ética por señalar publicamente, sin ninguna base y con crueldad y falta de respeto, que desaparecida concejala tenía 'problemas con el alcohol' y habría estado manejando en esas condiciones el día en que se perdió su rastro", señalaron.

Los controversiales dichos de diputada Cordero

“Esa señora, yo tengo la impresión de que ella tenía cierta vulnerabilidad al alcohol. Aparece con la nariz llena de parches como si se hubiera caído”, dijo la diputada Cordero en el programa Todo Va a Estar Bien de Vía X.

Sin embargo, su controversial comentario no quedó ahí y continuó con una crítica a las hijas de las concejalas, quienes aseguran que su madre fue secuestrada en la localidad de la región del Maule.

Unas hijas que son más frías que moái de Isla de Pascua salen dando puntos de prensa todas las mañanas”, afirmó en pantalla la diputada que aspira a la reelección por Renovación Nacional.

Finalmente, entregó sin pruebas su punto de vista sobre lo ocurrido con González. “Yo creo que la señora estaba manejando con un poquito de alcoholemia y pasó de largo y debe estar enterrada o ya debe ir rumbo a China”, concluyó.

