Volcamiento de bus dejó tres muertos en Ruta 5 Norte a la altura de Copiapó - Chilevisión

Durante la madrugada de este sábado se produjo el volcamiento de un bus de transporte de pasajeros en la Ruta 5 Norte en la comuna de Copiapó, región de Atacama, donde tres personas murieron.

El accidente de tránsito se registró alrededor de las 05:15 horas en el kilómetro 784 de la Ruta 5 Norte, a la altura del sector Travesía, entre Copiapó y Vallenar.

Antecedentes del accidente

El bus, que se desplazaba desde Iquique con destino a Santiago, volcó a un costado de la calzada tras perder el conductor el control del vehículo por causas que aún son materia de investigación.

El capitán de Carabineros, Danny Espinoza, señaló que los hechos ocurrieron cuando "un bus que se trasladaba desde la comuna de Iquique a Santiago, donde al llegar a la altura del kilómetro 784 este pierde el control y maniobrar del móvil, volcando a un costado de la vía".

El capitán agregó que el bus "venía con 60 pasajeros, de los cuales tres de ellos fallecieron. Serían dos mujeres y un hombre".

La Dirección Regional de Senapred en Atacama confirmó el hecho e informó que hasta el lugar acudieron equipos de Bomberos, Carabineros, personal del SAMU y de la concesionaria de la autopista.

Por orden del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las pericias para establecer las causas y la dinámica del siniestro.