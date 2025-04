Vlado Mirosevic difunde video con amenazas del Pastor Soto por Ley de Eutanasia - Chilevisión

El precandidato presidencial Vlado Mirosevic difundió esta tarde un video en el que quedaron registradas unas advertencias de Javier Soto debido a su rol en la promoción de la Ley de Eutanasia.

El video fue grabado en plena vía pública cuando el abanderado del Partido Liberal se encontraba tomando un café en compañía de su equipo. Fue en eso cuando llegó el activista evangélico autodenominado Pastor Soto.

"La eutanasia es sembrar muerte en un inocente, en un anciano. Un pobre anciano o una anciana que está a punto de morir. Usted no puede arrogarse la decisión de hacer una ley para que ese anciano le quiten la vida. Eso es un suicidio", expresó este último.

En un tono amenazante, Soto agregó que "yo se lo digo con cariño. Cuidado". “El ex presidente Sebastián Piñera impulsó las leyes de la identidad sexual. La Biblia dice que paga con pecado de muerte. ¿Cómo murió el ex presidente Piñera? Pagó las consecuencias el ex presidente Piñera".

Luego, advirtió que la muerte “le puede llegar hasta la mascota, o a alguien que usted quiera”. Para luego añadir que “si usted sigue impulsando el proyecto de ley de Eutanasia, la muerte lo va a rondar a usted. Cuidado”.

Hay que recordar que no es la primera vez que el parlamentario denuncia intimidaciones por parte de Soto, pues en julio del año pasado también anunció acciones legales por amenazas de muerte en un servicentro.

Diputado Mirosevic anunció acciones legales

Tras el tenso momento ocurrido esta jornada, el legislador compartió el video en sus redes sociales y anunció que iniciará acciones legales contra el predicador.

"Pastor Soto me amenaza de muerte por segunda vez mientras almorzaba con mi equipo en la COPEC de la ruta 68 camino al Congreso en Valparaíso", escribió en sus plataformas.

"Hoy haremos la denuncia y dejaremos como antecedente el registro audiovisual", escribió Mirosevic, quien adelantó que "ninguna amenaza ni fanatismo me frenará en la promoción de la ley de Eutanasia".