VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años - Chilevisión

Vecinos de Villa Génesis en San Antonio lincharon a un hombre acusado de un presunto abuso sexual a una niña de cinco años.

El sujeto habría cometido un ataque sexual en contra de la hija de su pareja y, al enterarse de la acusación, residentes intentaron ingresar a la fuerza a su vivienda.

Al percatarse de lo ocurrido, el acusado intentó escapar a bordo de un auto. Sin embargo, fue alcanzado y retenido por un grupo de personas que golpearon por varios minutos el vehículo en el que se transportaba, causando daños de diversa consideración en los vidrios y carrocería.

Carabineros intervino en el lugar

Carabineros recibió una dencucia por parte del hospital de la ciudad, en la que se constató la agresión a la niña.

“Personal policial concurre a verificar a una menor que habría llegado al Hospital Claudio Vicuña, la cual denunciaba haber sido víctima de un abuso sexual días anteriores, específicamente el día domingo”, detalló la policía.

En paralelo, se recibió una alerta por lo que estaba ocurriendo en la casa del presunto agresor, motivo por el que personal policial se hizo presente en el lugar para intervenir en el linchamiento.

El hombre fue trasladado hasta una unidad policial de San Antonio y el fiscal a cargo instruyó que pase a control de detención durante esta jornada.