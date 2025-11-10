VIDEO | Reportan incendio de gran magnitud en sector Dintrans de Rancagua - Chilevisión

Desde la mañana de este lunes, personal de Bomberos de Racangua se encuentra desplegado combatiendo un incendio de gran magnitud en el sector de Dintrans.

De acuerdo a medios locales como El Rancangüino, el siniestro comenzó cerca de las 7:30 de la mañana.

El citado medio indicó que el avance de las llamas arrasó con unas pesebreras y provocó la muerte de un caballo.

A raíz del fuego, una enorme columna de humo negro es visible desde varios puntos de la capital de la región de O'Higgins.

En desarrollo...