VIDEO | Reportan incendio de gran magnitud en sector Dintrans de Rancagua - Chilevisión

10/11/2025 10:29

VIDEO | Reportan incendio de gran magnitud en sector Dintrans de Rancagua

En el lugar trabajan varias compañías de bomberos.

Desde la mañana de este lunes, personal de Bomberos de Racangua se encuentra desplegado combatiendo un incendio de gran magnitud en el sector de Dintrans.

De acuerdo a medios locales como El Rancangüino, el siniestro comenzó cerca de las 7:30 de la mañana.

El citado medio indicó que el avance de las llamas arrasó con unas pesebreras y provocó la muerte de un caballo.

A raíz del fuego, una enorme columna de humo negro es visible desde varios puntos de la capital de la región de O'Higgins.

En desarrollo...

