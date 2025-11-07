 “Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa - Chilevisión
Minuto a minuto
Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas” Evidencia clave del triple crimen en La Reina: La pistola que el imputado compró en un mall chino Polémica por uso de vidrio antibalas en discurso de José Antonio Kast: Lo compararon con Trump Triple crimen en La Reina: Jorge Ugalde se someterá a un examen psiquiátrico y psicológico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
07/11/2025 09:13

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

Publicado por CHV Noticias

Un paso sobre nivel totalmente anegado en Ñuñoa fue uno de los estragos más impactantes que dejó la reciente tormenta en Santiago, que incluso pudo tener un desenlace fatal.

Así lo relató una mujer llamada Cecilia, quien circulaba en su vehículo por la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, en dirección hacia Alcalde Jorge Monckeberg.

Sin previo aviso, el automóvil en el que iba quedó parcialmente hundido y ella imposibilitada de salir.

"Te encuentras con esto. Tú frenas, pero alcanza y el auto queda flotando. Inicialmente, no mucho, pero ya no te funciona ni para adelante ni para atrás", recordó la conductora.

En pocos segundos, el vehículo comenzó a hundirse y, según su relato, sin poder abrir la puerta "por la presión del agua". "Ahí entra la desesperación, porque ya no sabía si me iba a bajar la ventana", añade.

Fue en ese momento que otro conductor —en una situación similar— le grita que intente salir por la ventana para escapar del vehículo antes de que quede totalmente sumergido con ella en su interior.

La mujer, visiblemente afectada, recordó que tuvo "que salir por la ventana, hundirme en el agua congelada y salir nadando. Obviamente, mojada entera".

Gracias a los gritos de ayuda, finalmente la mujer fue ayudada por vecinos, quienes la llevaron a una casa, le entregaron ropa y una estufa.

Mira acá el momento: 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025
Publicidad