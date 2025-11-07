“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa - Chilevisión

Un paso sobre nivel totalmente anegado en Ñuñoa fue uno de los estragos más impactantes que dejó la reciente tormenta en Santiago, que incluso pudo tener un desenlace fatal.

Así lo relató una mujer llamada Cecilia, quien circulaba en su vehículo por la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, en dirección hacia Alcalde Jorge Monckeberg.

Sin previo aviso, el automóvil en el que iba quedó parcialmente hundido y ella imposibilitada de salir.

"Te encuentras con esto. Tú frenas, pero alcanza y el auto queda flotando. Inicialmente, no mucho, pero ya no te funciona ni para adelante ni para atrás", recordó la conductora.

En pocos segundos, el vehículo comenzó a hundirse y, según su relato, sin poder abrir la puerta "por la presión del agua". "Ahí entra la desesperación, porque ya no sabía si me iba a bajar la ventana", añade.

Fue en ese momento que otro conductor —en una situación similar— le grita que intente salir por la ventana para escapar del vehículo antes de que quede totalmente sumergido con ella en su interior.

La mujer, visiblemente afectada, recordó que tuvo "que salir por la ventana, hundirme en el agua congelada y salir nadando. Obviamente, mojada entera".

Gracias a los gritos de ayuda, finalmente la mujer fue ayudada por vecinos, quienes la llevaron a una casa, le entregaron ropa y una estufa.

Mira acá el momento: