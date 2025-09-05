Quiénes son los cuatro detenidos por torturas contra extrabajador en Hospital de Osorno - Chilevisión

La PDI concretó la detención de cuatro sujetos, apuntados como autores de maltrato y vejámenes contra un extrabajador del recinto hospitalario.
La Policía de Investigaciones (PDI) informó en las últimas horas que concretó la detención de cuatro sujetos acusados de torturar a un exfuncionario del Hospital Base San José de Osorno.
Los sujetos son sindicados como autores de vejámenes y maltrato contra un antiguo trabajador del recinto entre los años 2018 y 2020.
El caso salió a la luz una vez que se viralizaran en redes sociales videos del trato degradante que recibió el hombre.
Los sujetos fueron identificados como Jairo Báez, Jhonathan Navarro, Erardo Gallardo y Rodrigo Reyes, todos con edades que oscilan entre los 35 y los 50 años, según BioBioChile.
Los cuatro —ahora exfuncionarios y bajo arresto— se desempeñaban en el área de informática del recinto médico.
Tres de ellos fueron detenidos la tarde del jueves en sus domicilios, mientras que el cuarto se entregó a la justicia este viernes por la mañana tras estar en calidad de prófugo.
En estos momentos, el Juzgado de Garantía de Osorno está llevando a cabo la audiencia de control de detención para la formalización de cargos.