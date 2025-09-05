 Quiénes son los cuatro detenidos por torturas contra extrabajador en Hospital de Osorno - Chilevisión
Minuto a minuto
“Eres la única persona que…”: La petición en correo de agresor a víctima de torturas en hospital de Osorno “Tras años de silencio...”: Raffaella di Girolamo habla por primera vez tras fallo de Cristián Campos "Justicia y cárcel": Trabajadores del Hospital de Osorno piden prisión para los cuatro detenidos por tortura Quiénes son los cuatro detenidos por torturas contra extrabajador en Hospital de Osorno Confirman detención de cuarto implicado en caso de tortura a trabajador en hospital de Osorno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
05/09/2025 13:31

Quiénes son los cuatro detenidos por torturas contra extrabajador en Hospital de Osorno

La PDI concretó la detención de cuatro sujetos, apuntados como autores de maltrato y vejámenes contra un extrabajador del recinto hospitalario.

Publicado por CHV Noticias

La Policía de Investigaciones (PDI) informó en las últimas horas que concretó la detención de cuatro sujetos acusados de torturar a un exfuncionario del Hospital Base San José de Osorno.

Los sujetos son sindicados como autores de vejámenes y maltrato contra un antiguo trabajador del recinto entre los años 2018 y 2020.

El caso salió a la luz una vez que se viralizaran en redes sociales videos del trato degradante que recibió el hombre. 

¿Quiénes son los cuatro detenidos por caso de tortura en hospital de Osorno?

Los sujetos fueron identificados como Jairo Báez, Jhonathan Navarro, Erardo Gallardo y Rodrigo Reyes, todos con edades que oscilan entre los 35 y los 50 años, según BioBioChile.

Los cuatro —ahora exfuncionarios y bajo arresto— se desempeñaban en el área de informática del recinto médico.

Tres de ellos fueron detenidos la tarde del jueves en sus domicilios, mientras que el cuarto se entregó a la justicia este viernes por la mañana tras estar en calidad de prófugo.

En estos momentos, el Juzgado de Garantía de Osorno está llevando a cabo la audiencia de control de detención para la formalización de cargos. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025

“Tras años de silencio...”: Raffaella di Girolamo habla por primera vez tras fallo de Cristián Campos

La psicóloga se refirió a los recientes fallos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema en relación con la querella presentada contra el actor en 2024. Su familia “hasta las últimas instancias”, advirtió.

05/09/2025

“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

05/09/2025
Publicidad