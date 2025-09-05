Quiénes son los cuatro detenidos por torturas contra extrabajador en Hospital de Osorno - Chilevisión

La Policía de Investigaciones (PDI) informó en las últimas horas que concretó la detención de cuatro sujetos acusados de torturar a un exfuncionario del Hospital Base San José de Osorno.

Los sujetos son sindicados como autores de vejámenes y maltrato contra un antiguo trabajador del recinto entre los años 2018 y 2020.

El caso salió a la luz una vez que se viralizaran en redes sociales videos del trato degradante que recibió el hombre.

¿Quiénes son los cuatro detenidos por caso de tortura en hospital de Osorno?

Los sujetos fueron identificados como Jairo Báez, Jhonathan Navarro, Erardo Gallardo y Rodrigo Reyes, todos con edades que oscilan entre los 35 y los 50 años, según BioBioChile.

Los cuatro —ahora exfuncionarios y bajo arresto— se desempeñaban en el área de informática del recinto médico.

Tres de ellos fueron detenidos la tarde del jueves en sus domicilios, mientras que el cuarto se entregó a la justicia este viernes por la mañana tras estar en calidad de prófugo.

En estos momentos, el Juzgado de Garantía de Osorno está llevando a cabo la audiencia de control de detención para la formalización de cargos.