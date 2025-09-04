 Detienen a tres de los cuatro torturadores del hospital de Osorno: Serán formalizados este viernes - Chilevisión
04/09/2025 22:14

Detienen a tres de los cuatro torturadores del hospital de Osorno: Serán formalizados este viernes

Los sujetos son responsables de las torturas y vejámenes graves en contra de un exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base de Osorno.

Publicado por CHV Noticias

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de tres de los cuatro sujetos que realizaron torturas y vejámenes graves en contra de un exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base de Osorno.

Según antecedentes entregados a CHV Noticias, el cuarto involucrado en las agresiones está siendo buscado por las policías.

Los responsables, todos profesionales del área de desarrollo de software del recinto, serán formalizados durante la jornada del viernes por el delito de tratos degradantes a persona vulnerable.

La investigación está a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI.

Lo que se sabe de los torturadores en Osorno

Gran impacto han generado los registros de torturas al interior del Hospital Base San José de Osorno. La víctima es un extrabajador del recinto, quien fue sometido a diversas vejaciones entre los años 2018 y 2020.

En las imágenes se observa cómo el funcionario recibió distintas agresiones: Desde golpes, ataduras, cortarle el pelo contra su voluntad, cubrir su rostro con plástico hasta forzarlo a desnudarse.

Los videos se dieron a conocer después de que la Fiscalía reabriera la investigación contra los cuatro trabajadores acusados de maltrato físico y psicológico.

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo, desatando una inmediata reacción de los gremios y autoridades del recinto.

Los hechos, a pesar de haber sido investigados en 2020 por la antigua administración, no arrojaron sanciones administrativas contra los funcionarios implicados.

Este jueves, el Ministerio de Salud ordenó la destitución de los cuatro trabajadores, pertenecientes al área de informática del hospital.

Además, el Ministerio Público inició una investigación por oficio tras darse a conocer los impactantes registros.

