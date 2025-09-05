Confirman detención de cuarto implicado en caso de tortura a trabajador en hospital de Osorno - Chilevisión

Por la noche del jueves los otros tres sujetos habían sido detenidos por parte de la PDI luego de la viralización de los videos de abuso.

Este viernes se confirmó la detención del cuarto y restante funcionario del Hospital Base San José de Osorno, acusado de tortura a un joven y extrabajador del recinto.

En la noche del jueves la Policía de Investigaciones detuvo a otros tres implicados, quienes deberían ser formalizados durante esta jornada por por el delito de tratos degradantes a persona vulnerable.

Cabe señalar que estos actos ocurrieron de forma permanente entre 2018 y 2020, donde los mismos agresores se encargaban de grabar.

Noticia en desarrollo...