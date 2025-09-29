 Quién era Christopher Barrientos: El joven TENS que murió por una “bala loca” en La Pintana - Chilevisión
29/09/2025 14:25

Quién era Christopher Barrientos: El joven TENS que murió por una “bala loca” en La Pintana

Deportista y amante de su carrera. Los cercanos de Christopher Barrientos describieron al joven TENS que murió en La Pintana mientras iba camino a cursar su internado, como parte de su práctica estudiantil.

Christopher Barrientos Ossa es el joven de 21 años que murió este lunes tras haber recibido una bala loca en la comuna de La Pintana mientras iba camino a cursar su internado como estudiante de técnico en enfermería (TENS).

La balacera se habría generado tras una pelea entre bandas rivales y en ese contexto, los vecinos intentaron auxiliar al joven, pero los servicios de emergencia habrían tardado en llegar, por lo que Barrientos murió en el lugar.

¿Quién era Christopher Barrientos?

Al respecto, la familia de Christopher pidió privacidad para sobrellevar el duelo, pero sus cercanos conversaron con CHV Noticias y lo describieron como alguien que amaba la carrera que había decidido estudiar.

Sumado a una profunda vocación por la salud, el joven era uno de tres hermanos, deportista y vivió toda su vida en la comuna de La Pintana. Incluso cursó sus estudios en un colegio cercano a donde ocurrió la balacera.

"Era un niño joven que estaba terminando su técnico en enfermería, estaba haciendo su internado y de hecho ahora iba camino a terminar su internado", señaló la cuñada de la víctima.

En redes sociales se viralizó un video de Inacap La Granja, donde Christopher aparece junto a un grupo de compañeros explicando las razones para estudiar técnico en enfermería: "Dar un trato humanizado a nuestros pacientes", fueron parte de sus declaraciones.

Finalmente, la mujer explicó que se encuentran a la espera de poder continuar con el proceso del Servicio Médico Legal (SML), dado que hubo un problema administrativo en el hospital, lo que generó un atraso en el proceso fúnebre.

