Pdte. Boric viaja a EEUU y podría dar guiño a Bachelet para liderar la ONU - Chilevisión

 Pdte. Boric viaja a EEUU y podría dar guiño a Bachelet para liderar la ONU
22/09/2025 17:58

Pdte. Boric viaja a EEUU y podría dar guiño a Bachelet para liderar la ONU

El mandatario se encuentra rumbo a Nueva York, en medio de especulaciones sobre si entregará o no su respaldo explícito a la expresidenta Bachelet para ocupar el cargo de secretaria general de la ONU.

A esta hora el presidente Gabriel Boric se encuentra de viaje con destino a Nueva York, Estados Unidos, para ser parte de la 80.ª Asamblea General de Naciones Unidas, la que podría ser especial por varias razones.

Y es que, además de su intensa agenda en la instancia, se ha especulado sobre la posibilidad de que el mandatario dé un guiño a Michelle Bachelet a una eventual candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Recordemos que la expresidenta de Chile es una de las cartas que corre con ventaja para asumir el cargo que a fines de 2026 dejará el portugués António Guterres.

Aunque la vocera de gobierno, Camila Vallejo, manifestó que no puede adelantar nominaciones o propuestas, sí tuvo palabras para la exmandataria.

"Contamos con una expresidenta desde Chile que tiene un transversal reconocimiento a nivel internacional, prestigio y valoración", manifestó.

