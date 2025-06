¿Qué pasó en el motel de Quilicura? Las 4 pistas clave que rodean a la muerte de la joven - Chilevisión

Conmoción ha causado la enigmática muerte de Estefanía Maturana, la mujer de 27 años que fue hallada sin vida y con signos de asfixia al interior de un motel en Quilicura el domingo pasado.

La joven, quien llegó al recinto la noche del sábado en compañía de unas amigas, fue encontrada con una sabana atada al cuello y sujeta al pasamanos del jacuzzi de una de las piezas.

De momento se desconoce el paradero de sus acompañantes y las circunstancias de los hechos, sin embargo, durante las últimas horas han aparecido algunos datos clave que dan pistas de lo sucedido con la joven.

MÁS SOBRE JOVEN FALLECIDA EN MOTEL EN QUILICURA

1. Las amigas y un desconocido

Según información preliminar, Maturana le habría avisado a su mamá que iba a salir junto a dos amigas la noche del sábado.

En horas de la madrugada del domingo, la mujer habría ingresado al motel Jardín de Eros en Quilicura, en compañía de las otras dos mujeres y una tercera persona, quien aún no ha sido identificada.

Horas más tarde, las dos amigas abandonaron el lugar.

2. La llamada de auxilio a la madre

Según detalló la mamá de la mujer, Fabiola Alvarado, en un momento de la noche la joven la llamó para alertar que estaba en peligro.

La madre explicó el contenido de los mensajes y audios que recibió de su hija: "¡Me van a matar, me van a matar! Después me dijo: 'Apúrese, venga a buscarme' y cuando escuché el último audio estaba como ya agonizando".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

3. La teoría de la madre

De igual manera, la mamá de la víctima lanzó su insquietante teoría, en la que apuntó a las dos amigas y aseguró que “yo sé que ellas fueron”.

“Eran amigas de ella, y porque ellas subieron una foto desnudas, se pusieron a pelear, a discutir y yo creo que eso es lo más probable, que le llegó información al marido y eso fue lo que terminó en eso”, explicó.

4. El regreso de las amigas al motel

Otro antecedente importante tiene que ver con que las acompañantes de la víctima habrían regresado al motel horas después de haberse retirado.

Según se conoce, lo habrían hecho en compañía de la pareja de Maturana, sin embargo, se retiraron al percatarse de que ya había presencia policial en el lugar y no han vuelto a ser localizadas.