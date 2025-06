Revelan identidad de mujer que fue encontrada muerta en motel en Quilicura - Chilevisión

La víctima llegó a un motel en Quilicura junto a dos amigas que se fueron. Minutos después regresaron cuando Estefanía ya estaba muerta y, en ese contexto, habrían escapado del lugar.

Este lunes se identificó a Estefanía Fernanda Maturana Alvarado de 27 años como la mujer que fue encontrada sin vida al interior de un motel en la comuna de Quilicura.

Estefanía ingresó al motel Jardín de Eros a eso de las 6:50 horas en compañía de dos amigas, las cuales salieron a eso del medio día y regresaron minutos más tarde en compañía de un hombre.

¿Quién era la mujer que falleció en Quilicura?

En el lugar ya estaba Carabineros, momento en que el hombre, que sería amigo de la víctima, se habría acercado a preguntar qué pasaba, mientras que las dos mujeres se habrían escapado del lugar.

Estefanía estaba amarrada y presentaba signos de asfixia. Minutos antes del deceso alcanzó a pedir ayuda a su madre, Fabiola Alvarado, a quien le envió su ubicación.

"Ella me llamó por teléfono, me dijo: 'Mamá, ven a buscarme', yo le dije: '¿A dónde estás, Fernanda?' y me dijo: 'Estoy en un motel, esta hu... me está pegando, mamá, tuve problemas con tal persona. Ven a buscarme, mamá, me está pegando", fue uno de los mensajes enviados que relató la madre de la víctima.

Actualmente, las mujeres que se encontraban con Estefanía no han podido ser localizadas, por lo que Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes.

Finalmente, amigos y cercanos de Maturana han utilizado sus redes sociales para despedir a la mujer, a quien han descrito como una persona sensible, risueña, atenta y leal.