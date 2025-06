Amigas de víctima habrían escapado: Nuevos antecedentes de la muerte en motel de Quilicura - Chilevisión

La madre de la mujer hallada sin vida en un motel de Quilicura reveló lque dos amigas de la vícitma se habrían dado a la fuga este domingo, tras volver al lugar de los hechos y ver a Carabineros en el recinto.

Hasta el momento las mujeres no han podido ser localizadas y la madre de la víctima reveló que su hija le pidió ayuda por teléfono momentos antes de fallecer en el Motel Jardín de Eros.

Amigas de la víctima siguen prófugas

Fernanda, la mujer que fue encontrada sin vida, habría llegado al Motel Jardín de Eros en compañía de dos amigas a las 06:50 horas. Estas últimas se fueron a las 12:30 sin la víctima.

Minutos más tarde, siempre según el relato de la madre, estas personas volvieron en compañía de un hombre y, al ver que la policía se encontraba en el lugar, se dieron a la fuga.

Hasta el momento no han podido ser localizadas, por lo que Carabineros está trabajando para dar con su paradero, dado que el motel no mantiene registros de quiénes entraron al lugar.

"Ella me llamó por teléfono, me dijo: 'Mamá, ven a buscarme', yo le dije: '¿A dónde estás, Fernanda?' y me dijo: 'Estoy en un motel, esta hu... me está pegando, mamá, tuve problemas con tal persona. Ven a buscarme, mamá, me está pegando", señaló la madre de la víctima.

En esa misma línea, la mujer alcanzó a enviarle su ubicación, antes de fallecer.