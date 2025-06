Envió audio pidiendo auxilio: Lo que se sabe de la mujer hallada muerta en un motel en Quilicura - Chilevisión

La víctima fatal, según el relato de la madre, llegó al lugar en compañía de dos amigas, quienes abandonaron el recinto horas después.

Una mujer de 27 años fue encontrada muerta al interior de un jacuzzi y con signos de asfixia por ahorcamiento en el motel Jardín de Eros, ubicado en Quilicura.

Según información preliminar, la joven llegó al lugar en compañía de dos amigas, quienes abandonaron el recinto horas después.

De momento, el hecho está siendo investigado por Carabineros como un posible homicidio, y el paradero de las dos mujeres aún es desconocido.

Acorde a lo señalado por Carabineros, las mujeres se encontraban de fiesta e ingresaron al recinto cerca de las 07:00 horas del domingo.

Más tarde, cerca de las 12:30 horas, las dos amigas abandonaron el lugar.

Horas más tarde, tras vencerse el tiempo del arriendo, personal del motel ingresó a la habitación y encontró a la tercera joven muerta, con una sabana atada al cuello y sujeta al pasamanos del jacuzzi.

De momento, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y del Ministerio Público están realizando pericias para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El relato de la madre

Según relató la madre de la víctima, la joven la habría alertado por teléfono que se encontraba en peligro minutos antes de su muerte.

"Ella me llamó por teléfono, me dijo: 'Mamá, ven a buscarme', yo le dije: '¿A dónde estás, Fernanda?', y me dijo: 'Estoy en un motel, esta hu... me está pegando, mamá, tuve problemas con tal persona. Ven a buscarme, mamá, me está pegando", detalló

Tras esto, la joven alcanzó a enviar su ubicación y un audio en el que se escucha: “me están intentando ahorcar”.

Sobre las razones del posible ataque, la mujer aseguró que "mi hija es comerciante, trabaja y también tenía sus amores. Algo le pasó aquí, hay muchas personas que le tienen mala a mi hija".

De igual manera, precisó que las acompañantes de su hija contactaron a la pareja de la joven horas después, para preguntar por su paradero.