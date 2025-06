Dos amigas, la pareja y una foto: Madre de joven fallecida en Quilicura expuso su teoría - Chilevisión

Fabiola Alvarado, madre de Estefanía Maturana, la mujer de 27 años que fue encontrada sin vida y con signos de asfixia en un motel en Quilicura, entregó una hipótesis donde apunta directamente a las dos acompañantes que estaban con la joven este domingo.

Al respecto, Alvarado también explicó que hubo un conflicto previo entre Estefanía y sus dos amigas, puesto que la víctima habría publicado una fotografía que reflejaba lo que estaban haciendo y sus amigas se habrían molestado.

La teoría de la madre de Estefanía

"No podía llegar porque el teléfono estaba medio malo, se me apagaba, se me prendía. Mando a buscar a la pareja que tenía y él fue, fue con las muchachas que supuestamente estaban con ella", relató Fabiola al comienzo de su teoría.

El joven iba en camino al lugar donde se encontraba Estefanía cuando habría sido recogido por las dos acompañantes de la víctima, quienes vieron la presencia policial en el lugar y se fueron.

"Yo sé que ellas fueron también, que andaban también tres personas. Sí, eran amigas de ella", señaló Fabiola, quien además precisó en que "ellas subieron una foto desnudas, se pusieron a pelear, a discutir y yo creo que eso es lo más probable que, le llegó información al marido y eso fue lo que terminó en eso".

Además, Alvarado relató algunos de los audios que Estefanía le envió antes de fallecer: "¡Me van a matar, me van a matar! Después me dijo: 'Apúrese, venga a buscarme' y cuando escuché el último audio estaba como ya agonizando".

Finalmente, en las próximas horas se entregará el informe de autopsia del cuerpo, lo que va a poder determinar si es que efectivamente existe intervención de terceros o no.