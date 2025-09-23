Lactante golpeado por su papá en Cañete: Agresión habría sido provocada por celos de expareja - Chilevisión

En prisión preventiva quedó el padre de un bebé de un año y cuatro meses que resultó con una lesión de carácter grave, luego de que lo agrediera con una patada en Cañete.

El sujeto tuvo la audiencia de formalización correspondiente por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, amenaza y parricidio frustrado, con un plazo de investigación de 90 días.

El fiscal a cargo del caso, Danilo Ramos, de la Fiscalía de Cañete indicó que el procedimiento policial fue adoptado por personal de Carabineros y entregó detalles de cuál sería el móvil de la agresión.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En el lugar, según la declaración de la víctima, esta fue golpeada en distintos puntos de su cuerpo en varias ocasiones por parte de su expareja.

La agresión, de acuerdo a lo que contó la joven madre, habría detonado por los celos del padre de su hijo.

Lactante permenece grave

El menor de año y cuatro meses resultó con una lesión de carácter grave y fue ingresado a un centro asistencial de Cañete con un traumatismo encéfalo craneano.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Posteriormente, debido a su gravedad, tuvo que ser derivado a la UCI pediátrica del Hospital Regional de Concepción, donde permanece en estado de gravedad y bajo observación.