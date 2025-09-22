Lactante se encuentra en riesgo vital tras ser agredido con una patada por su propio padre - Chilevisión

El menor fue derivado de urgencia al hospital regional de Concepción, donde se mantiene en riesgo vital.

Un grave hecho ocurrió en Cañete, región del Biobío , donde un bebé de un año y cuatro meses resultó con una lesión de carácter grave.

Esto se dio luego que su propio padre lo agrediera con un golpe de pie. Tras esto, de inmediato el m enor fue derivado de urgencia al hospital regional de Concepción, donde se mantiene en riesgo vital.

De acuerdo a antecedentes preliminares, la madre y su hijo habían llegado a visitar al padre de 27 años, donde al cabo de algunos minutos este comenzó a agredir a la mujer y conectó con una patada al pequeño.