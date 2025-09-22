Lactante se encuentra en riesgo vital tras ser agredido con una patada por su propio padre - Chilevisión

El menor fue derivado de urgencia al hospital regional de Concepción, donde se mantiene en riesgo vital.
Un grave hecho ocurrió en Cañete, región del Biobío, donde un bebé de un año y cuatro meses resultó con una lesión de carácter grave.
Esto se dio luego que su propio padre lo agrediera con un golpe de pie. Tras esto, de inmediato el menor fue derivado de urgencia al hospital regional de Concepción, donde se mantiene en riesgo vital.
De acuerdo a antecedentes preliminares, la madre y su hijo habían llegado a visitar al padre de 27 años, donde al cabo de algunos minutos este comenzó a agredir a la mujer y conectó con una patada al pequeño.
El sujeto fue detenido por Carabineros y se espera que este martes enfrente el proceso judicial.