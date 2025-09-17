“No merecía irse de este mundo de esa manera”: Habla hermana de joven asfixiado en mall - Chilevisión

Luego de que ayer se ratificara que la causa del fallecimiento de un joven en el Mall Plaza Vespucio fue por estrangulamiento, su hermana habló del caso y volvió a denunciar que hubo uso de "fuerza desmedida".

En primer lugar, Bárbara García, familiar de la víctima, señaló que la confirmación de que el motivo fuera asfixia no es sorpresa, pero que de igual forma "teníamos la esperanza de que fuera otra la causa de muerte".

La causa de muerte coincide con lo que la madre del joven había denunciado el mismo día de los hechos, en que señaló que los guardias del centro comercial lo aplastaron tras un incidente.

En segundo lugar, tras la entrega de la autopsia, la hermana reiteró la hipótesis de que "hubo una fuerza desmedida", especialmente porque señala que su progenitora intentó calmar la situación.

"Mi mamá les dijo en todo momento que ella lo podía calmar, que tenía esta condición, que sufría de esquizofrenia", declaró.

En ese sentido, afirma, fueron "ocho guardias" los que se vieron involucrados en el incidente, siendo solo cuatro "los que lo redujeron y lo estuvieron aplastando, encima de él".

Por último, dado que el caso ha golpeado fuertemente a la familia, anunciaron que buscarán justicia.

"Lo que esperamos es que se haga justicia. Que la muerte de mi hermano no quede impune; él no merecía irse de este mundo de esta manera tan trágica", concluyó García.