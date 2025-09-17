 “No merecía irse de este mundo de esa manera”: Habla hermana de joven asfixiado en mall - Chilevisión
Minuto a minuto
“Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio Carolina Tohá reaparece en lanzamiento de campaña de Jeannette Jara: “Representa la mejor opción” “No merecía irse de este mundo de esa manera”: Habla hermana de joven asfixiado en mall de La Florida Hermanos fallecidos en Lican Ray son velados en su colegio y madre continúa grave
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
17/09/2025 12:09

“No merecía irse de este mundo de esa manera”: Habla hermana de joven asfixiado en mall de La Florida

Bárbara García, familiar del hombre que murió asfixiado en un incidente con guardias en el centro comercial, acusó que hubo "fuerza desmedida" y que buscarán que su muerte "no quede impune".

Publicado por CHV Noticias

Luego de que ayer se ratificara que la causa del fallecimiento de un joven en el Mall Plaza Vespucio fue por estrangulamiento, su hermana habló del caso y volvió a denunciar que hubo uso de "fuerza desmedida".

En primer lugar, Bárbara García, familiar de la víctima, señaló que la confirmación de que el motivo fuera asfixia no es sorpresa, pero que de igual forma "teníamos la esperanza de que fuera otra la causa de muerte".

La causa de muerte coincide con lo que la madre del joven había denunciado el mismo día de los hechos, en que señaló que los guardias del centro comercial lo aplastaron tras un incidente.  

En segundo lugar, tras la entrega de la autopsia, la hermana reiteró la hipótesis de que "hubo una fuerza desmedida", especialmente porque señala que su progenitora intentó calmar la situación.

"Mi mamá les dijo en todo momento que ella lo podía calmar, que tenía esta condición, que sufría de esquizofrenia", declaró.

En ese sentido, afirma, fueron "ocho guardias" los que se vieron involucrados en el incidente, siendo solo cuatro "los que lo redujeron y lo estuvieron aplastando, encima de él".

Por último, dado que el caso ha golpeado fuertemente a la familia, anunciaron que buscarán justicia.

"Lo que esperamos es que se haga justicia. Que la muerte de mi hermano no quede impune; él no merecía irse de este mundo de esta manera tan trágica", concluyó García.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Ahora ya puede comunicarse”: El drama de joven pareja que fue atropellada por conductora ebria tras concierto

Todo ocurrió el pasado domingo 7 de septiembre, cuando Ayelén Márquez, estudiante de 20 años, y su pareja, salían tras un recital de Duki y fueron embestidos por una camioneta, donde además otro hombre resultó lesionado. 

17/09/2025

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

17/09/2025

Tras quiebre con Camila Andrade: Aseguran que Kaminski tendría nuevo romance con actriz

El locutor radial confirmó su quiebre definitivo con la modelo y rápidamente comenzaron a circular rumores que lo ligan a una joven actriz con quien ha tenido interacción en redes sociales.

17/09/2025

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Supermercados, ferias y negocios de barrios son los sectores del comercio más visitados durante la semana de Fiestas Patrias. A continuación te contamos cómo operarán los días feriados.

17/09/2025
Publicidad