“Lo pescaron entre ocho”: Habla mamá de joven fallecido en Plaza Vespucio tras incidente con guardias - Chilevisión

En conversación con CHV Noticias, la madre del hombre que perdió la vida a las afueras del recinto aseguró que alertó que él padecía esquizofrenía, sin embargo, acusó que los guardias hicieron caso omiso.

Tras el incidente ocurrido esta tarde en dependencias del Mall Plaza Vespucio en la comuna de La Florida, la madre del joven fallecido entregó su testimonio a CHV Noticias y expuso el presunto actuar de los guardias del recinto.

Cabe mencionar que, pese a que el hecho es materia de investigación y tendrá que ser esclarecido, el joven habría sufrido un traumatismo encéfalo craneano luego de haber sido golpeado en reiteradas ocasiones.

Fue producto de estas agresiones que recibió asistencia médica por parte de personal del SAMU, sin embargo, no pudo ser reanimado y perdió la vida en el lugar. Su mamá asegura que su hijo tenía esquizofrenia.

"Sonó como una explosión, entonces eso lo alteró y en eso pasa otra persona y le pegó", relató desde el lugar de los hechos. "Los guardias llegaron y lo pescaron entre ocho", agregó.

Luego de eso, recordó, "lo tiraron al suelo, lo esposaron y se le tiraron encima" por largos minutos. Incluso, acusó que "otro guardia, que pasó en moto, le pegó con un casco en la cabeza".

Pese a advertir a gritos el diagnóstico del joven, apuntó que los guardias hicieron caso omiso. "Yo les gritaba que él era esquizofrénico, que no se tiraran encima de él, que tenían que calmarlo", dijo la mujer.

Mall Plaza entregó versión sobre el incidente

Desde el centro comercial abordaron el deceso del joven y comunicaron que sí se le prestó apoyo "ante una violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

En el comunicado, Mall Plaza descartó que "el personal de seguridad haya actuado fuera de los protocolos autorizados", contrastando así con la versión de la madre.

"El procedimiento se encuentra siendo investigado por las entidades correspondientes, con plena colaboración de Mallplaza y apoyado por el sistema de monitoreo centralizado con el que cuentan todos nuestros centros comerciales".

Finalmente, señalaron que "el equipo de clientes del centro comercial está prestando apoyo a los familiares de la persona fallecida, así como contención a los testigos del hecho", cerró el documento".