Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que falleció en Mall Plaza Vespucio - Chilevisión

16/09/2025 20:14

Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que falleció en Mall Plaza Vespucio

Un certificado de defunción del Servicio Médico Legal informó la causa de muerte del joven fallecido en horas de la tarde del martes en el centro comercial.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La tarde de este martes se dio a conocer la que sería la causa de muerte del joven que falleció vida tras un incidente con guardias en el Mall Plaza Vespucio.

Según indica el certificado médico de defunción al que accedió CHV Noticias, la causa de muerte fue atribuida a una estrangulación, según se lee en el documento.

Esto luego de una autopsia realizada por el Departamento de Tanatología del Servicio Médico Legal de Independencia, la cual fue realizada este jueves.

Mall Plaza publicó comunicado tras incidente

Desde el centro comercial publicaron ayer un comunicado donde afirmaron que al joven se le prestó apoyo "ante una violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

Mall Plaza descartó que "el personal de seguridad haya actuado fuera de los protocolos autorizados", contrastando así con la versión de la madre.

"El procedimiento se encuentra siendo investigado por las entidades correspondientes, con plena colaboración de Mallplaza y apoyado por el sistema de monitoreo centralizado con el que cuentan todos nuestros centros comerciales", agregaron.

Finalmente, señalaron que "el equipo de clientes del centro comercial está prestando apoyo a los familiares de la persona fallecida, así como contención a los testigos del hecho", cerró el documento.

