 Actuar de 'alguacil' “no influyó” en trágico accidente en Recoleta, según fiscal - Chilevisión
22/10/2025 09:11

Fiscalía sostiene que actuar de 'alguacil' “no influyó” en accidente en Recoleta

El tribunal coincidió con el persecutor y añadió que nada justifica ir a exceso de velocidad, bajo los efectos de las drogas y sin respetar señaléticas.

Publicado por CHV Noticias

A dos días de la tragedia en Recoleta que cobró la vida de un niño de 10 años, Fiscalía entregó su postura sobre el actuar de José Luis del Real, el alguacil que persiguió a los delincuentes que chocaron el furgón.

Ayer la defensa de los dos sujetos sostuvo que se habían desplazado a alta velocidad porque eran perseguidos por una persona que se hacía pasar por carabinero.

No obstante, el fiscal Manuel Silva desestimó esa postura y señaló que el proceder de Del Real "no influyó" en el fatal accidente.

El tribunal coincidió con el persecutor, agregando que el adulto mayor —quien efectivamente sí portaba elementos alusivos a carabineros como piochas, corbata y baliza— lo hizo a distancia y sin actitud temeraria.

Además, el Tercer Juzgado de Garantía añadió que nada de lo anterior era justificación para conducir en exceso de velocidad, bajo los efectos de las drogas y sin respetar las señaléticas del sector.

"Como Ministerio Público siempre hay que acoger lo que la defensa pueda plantear (...) pero en principio, la conducta del testigo no influye en el accidente que causa la muerte", indicó el fiscal Silva en declaraciones recogidas por La Tercera.

Investigación paralela a José Luis del Real

En otra línea, el fiscal declinó referirse a una presunta usurpación de funciones de Carabineros por parte de José Luis del Real.

"A aquello no me puedo referir, porque es una causa distinta a la que está siendo investigada ahora. Pero, efectivamente, existe una investigación paralela respecto a la conducta del testigo", puntualizó.

