VIDEO | Impacto e indignación por bañistas que se tomaron fotos y llevaron a tiburón de playa de El Quisco - Chilevisión

El registro se ha viralizado en redes sociales causando indignación total, tanto en vecinos, grupos animalistas y hasta en las autoridades del lugar.

Un grave hecho ocurrió en la playa Los Corsarios del litoral central en El Quisco, región de Valparaíso, donde un grupo de bañistas causó indignación al ser captados mientras posaban y se paseaban con un tiburón fuera del agua.

De hecho, autoridades confirmaron que el animal, de la especie mako que habita en mar abierto y que rara vez se aproxima a la orilla, fue sacado del agua sin conocer aún su paradero.

El registro se ha viralizado en redes sociales causando indignación total, tanto en vecinos, grupos animalistas e incluso las autoridades del lugar.



Por esta razón, José Jofré, alcalde de El Quisco, se encuentra evaluando la presentación de acciones legales en contra de los responsables de la captura y posterior exhibición del tiburón.