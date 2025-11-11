Víctima era boliviana y había denuncias previas: Lo que se sabe del crimen que impacta a Melipilla - Chilevisión

El fiscal Nelson Cajas entregó detalles del estado de los menores que también fueron heridos y reveló antecedentes sobre la dinámica de pareja de los adultos que resultaron fallecidos.

Gran conmoción causó en Melipilla el caso de un fatal episodio de violencia intrafamiliar que dejó a una pareja fallecida y a los hijos heridos de diversa consideración.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes en el callejón Santa Rosa de Esmeralda, sector rural de La Lumbrera de Puangue.

Personal policial llegó hasta la vivienda para responder a un llamado por gritos y encontró a una mujer con diversas lesiones en el tórax y en sus brazos.

Junto a ella estaban dos niños de 7 y 4 años, quienes también resultaron heridos, y un hombre fallecido.

Lo que se sabe del caso de VIF en Melipilla

El fiscal Nelson Cajas entregó detalles del caso tras las primeras diligencias y reveló que el niño de 7 años tuvo que ser Santiago debido a su gravedad, mientras que el de cuatro años está bajo cuidados en el Hospital de Melipilla.

Respecto a los adultos, señaló que la mujer era de nacionalidad boliviana “con escasa red familiar” en el país.

En cuanto a la pareja, se conoció que tenían “una relación de convivencia al parecer desde hace un tiempo, dos hijos en común”. Según el fiscal, la “convivencia era relativamente estable” y solo uno de los menores era hijo de él.

Sumado a eso, existían antecedentes previos por violencia intrafamiliar entre los dos fallecidos, incluso con denuncias que datan desde 2019.

“Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar. Hay denuncias en 2019 de él hacia ella y este año en que ella denunció ser víctima. Además, había cautelares vigentes, como salida del hogar del imputado, prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima”, señaló Cajas.