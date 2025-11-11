 Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla - Chilevisión
11/11/2025 14:19

Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla

Una pareja falleció en Melipilla en medio de un episodio de violencia intrafamiliar, donde los hijos de ambos fueron apuñalados. El más grave es el de 7 años, quien será trasladado a Santiago, mientras que el de 4 mantiene cuidados en el Hospital de Melipilla. El fiscal Nelson Cajas entregó más antecedentes: "Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar. Hay denuncias en 2019 de él hacia ella y este año en que ella denunció ser víctima. Además, había cautelares vigentes, como salida del hogar del imputado, prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima". 

Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla

