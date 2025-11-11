Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla - Chilevisión

Una pareja falleció en Melipilla en medio de un episodio de violencia intrafamiliar, donde los hijos de ambos fueron apuñalados. El más grave es el de 7 años, quien será trasladado a Santiago, mientras que el de 4 mantiene cuidados en el Hospital de Melipilla. El fiscal Nelson Cajas entregó más antecedentes: "Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar. Hay denuncias en 2019 de él hacia ella y este año en que ella denunció ser víctima. Además, había cautelares vigentes, como salida del hogar del imputado, prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima".