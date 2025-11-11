 Pareja muere en episodio de VIF en Melipilla: Sus dos hijos fueron apuñalados y uno está en riesgo vital - Chilevisión
11/11/2025 12:45

Pareja muere en episodio de VIF en Melipilla: Sus dos hijos fueron apuñalados y uno está en riesgo vital

La mujer fue encontrada con vida y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

Un trágico hecho ocurrió en Melipilla, donde personal policial investiga la muerte de un hombre y una mujer en un episodio de violencia intrafamiliar (VIF). 

El hecho ocurrió en el callejón Santa Rosa de Esmeralda, sector La Lumbrera de Puangue, donde además hay dos niños apuñalados, hijos de la pareja y donde uno de ellos se encuentra en riesgo vital.

Radio BioBio informó que la mujer fue encontrada con diversas lesiones en el tórax y en sus brazos. Ahí, junto a ella estaban sus dos hijos (de 7 y 4 años), ambos con heridas cortopunzantes. Mientras que al interior del domicilio fue encontrado el hombre sin vida.

La mujer fue trasladado de urgencia a centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento. Fiscalía Occidente informó que el hecho se investiga bajo contexto de VIF, donde se esperan diligencias para conocer la dinámica de los hechos. 

