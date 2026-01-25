 “Unidos por Ñuble y Biobío”: Estos son los 5 animadores de la cruzada solidaria de hoy domingo - Chilevisión
25/01/2026 11:21

“Unidos por Ñuble y Biobío”: Estos son los 5 animadores de la cruzada solidaria de hoy domingo

La transmisión comenzará a las 18:00 horas de este domingo 25 de enero y contará con la presencia de distintas instituciones con experiencia en emergencias.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 25 de enero, Chilevisión y todos los canales de Anatel se unirán en cadena nacional para la cruzada "Unidos por Ñuble y Biobío", donde se recaudarán fondos para las víctimas de los incendios forestales en el sur de Chile.

El evento será conducido por un representante de cada canal y se emitirá entre las 18:00 y las 21:00 horas.

¿Quiénes serán los animadores de "Unidos por Ñuble y Biobío"?

  • Julián Elfenbein (Chilevisión)
  • María Luisa Godoy (TVN)
  • Francisco Saavedra (Canal 13)
  • Carmen Gloria Arroyo (Mega)
  • José Miguel Viñuela (TV+)

El evento solidario también estará marcado por la presencia de instituciones que se caracterizan por su experiencia en emergencias de este tipo, con el fin de instar a las personas a donar.

Algunas de las entidades que participarán son:

  • Bomberos de Chile
  • Desafío Levantemos Chile
  • Hogar de Cristo
  • Movidos x Chile
  • TECHO

La organización del evento hizo hincapié en que la colaboración de estas entidades permitirá que la ayuda recaudada llegue a los damnificados rápidamente, de manera eficiente, entregando un proceso transparente en torno a la distribución de los recursos.

En la zona sur de Chile, los damnificados se encuentran en proceso de limpieza de escombros, a fin de poder evaluar la condición de los terrenos para poder iniciar con una eventual etapa de reconstrucción.

Finalmente, podrás seguir esta cruzada solidaria a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y mediante la app MiCHV.

