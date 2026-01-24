 Chilevisión se suma a transmisión solidaria "Unidos por Ñuble y Biobío": Revisa acá fecha y horarios - Chilevisión
24/01/2026 18:35

Chilevisión se suma a transmisión solidaria "Unidos por Ñuble y Biobío": Revisa acá fecha y horarios

La iniciativa de Anatel busca canalizar la ayuda de todo el país a través de un esfuerzo conjunto de la TV chilena, reafirmando su compromiso permanente con el país.

Publicado por CHV Noticias

Anatel anunció una transmisión especial, con el propósito de ayudar y recaudar fondos para los damnificados por los incendios que han afectado a diversos sectores de las regiones de Ñuble y Biobío.

Todos los canales asociados, entre ellos Chilevisión, se unirán en una sola señal para motivar las donaciones en un momento crítico para el país.

Lo recaudado irá en directo benefecio a instituciones que han sido claves en la emergencia como Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, TECHO, Hogar de Cristo y Movidos x Chile.

Unidos por Ñuble y Biobío: Fecha y hora de la transmisión solidaria 

La transmisión especial que reune a todos los canales asociados a Anatel se realizará este domingo 25 de enero, entre las 18:00 y las 21:00 horas. 

Publicidad

