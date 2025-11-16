 Elecciones 2025 | ¡Una gran comunicadora!”: Marco Enríquez-Ominami fue sorprendido tras votar con pregunta de su hija - Chilevisión
16/11/2025 18:56

Elecciones 2025 | ¡Una gran comunicadora!”: Marco Enríquez-Ominami fue sorprendido tras votar con pregunta de su hija

Fernanda Cornejo, que es politóloga y trabaja en un medio de comunicación en Argentina, viajó a Chile para cubrir las Elecciones 2025, específicamente la participación de su padre rumbo a La Moneda.

Luego que el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami emitiera su voto este domingo en las Elecciones 2025, fue sorprendido por su hija, Fernanda Cornejo, quien trabaja como politóloga en un medio de comunicación argentino.

Después de cumplir su deber cívico, el presidenciable realizó un punto de prensa donde se aglomeraron diversos medios de prensa, la que incluyó a la hija de Karen Doggenweiller, teniendo un particular diálogo.

Marco Enríquez-Ominami sorprendido por su hija

Fue en primera instancia cuando Fernanda Cornejo quiso plantear una pregunta a Marco Enríquez-Ominami, quien la saludó con un beso en la cara.

"¿Estás de periodista? ¿Cuál es el C5N?", expresó el candidato presidencial, saludando el medio transandino que cubría la eleccion nacional.

Tras ello, Ominami se relajó y habló directamente del trabajo Fernanda, resaltando su rol en el medio argentino.

"Tienen una gran comunicadora. Saludo al pueblo argentino. Esta es mi hija", cerró antes de seguir con las consultas de los periodistas.

El encuentro de Marco Enríquez-Ominami con su hija

