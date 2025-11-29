“Un evento gigante”: Marcelo Lagos alerta la zona donde podría ocurrir el próximo terremoto - Chilevisión

El geógrafo argumentó su advertencia indicando que en este lugar no se registra un evento así desde hace más de 60 años.

El reconocido geógrafo Marcelo Lagos se refirió a la posibilidad de que nuestro país enfrente un nuevo terremoto durante los próximos años.

Tras analizar el panorama e historial sísmico del territorio chileno, el Premio Nacional de Geografía enfatizó que un próximo evento de gran magnitud podría ocurrir en una de las zonas más pobladas del país. Una situación de la cual no se tiene registro desde hace más de 65 años.

"Evidentemente, donde no ha ocurrido y ha transcurrido mucho tiempo, tiene que venir otro. En la zona central de Chile", afirmó Lagos en una entrevista con el programa Nada Es Tan Grave de Radio Concierto.

En la misma línea, el académico explicó que “estamos esperando un evento gigante” producto de la energía acumulada en la zona metropolitana durante más de seis décadas. “No lo miramos. Miramos para el norte y para el sur, porque nadie quiere mirar que en el patio de su casa se está acumulando energía”, reflexionó.