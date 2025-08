Marcelo Lagos fue distinguido con el Premio Nacional de Geografía 2025: “Me siento muy conmovido” - Chilevisión

El académico fue reconocido por sus investigaciones en tsunamis, riesgos socionaturales y geografía física, así como por su labor en la comunicación científica a través de medios de comunicación.

El académico y comunicador Marcelo Lagos celebró un importante acontecimiento al ser galardonado con unanimidad este martes con el Premio Nacional de Geografía 2025.

El jurado del comité decidió reconocer al profesional por su trayectoria como referente en geografía de riesgos, su labor en la formación de nuevas generaciones y su excepcional contribución a la divulgación científica.

Junto con lo anterior, la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas (SOCHIGEO) destacó a Lagos por sus "investigaciones en tsunamis, riesgos socionaturales y geografía física", así como por su labor en la comunicación científica a través de medios de comunicación.

Su trabajo, añadieron, ha sido clave para mejorar la gestión del riesgo de desastres y la planificación resiliente en Chile. Méritos que le valieron ser reconocido como el 13° galardonado con este premio, luego que en 2024 fuera entregado a la académica Carmen Paz Castro.

La decisión, tomada por un jurado especializado, será llevada a cabo mediante la entrega del premio durante el XLV Congreso Nacional y XXX Internacional de Geografía, que se celebrará el viernes 7 de noviembre de 2025 en la Universidad Católica de Chile, sede Villarrica.

Marcelo Lagos: "Siento que reconoce la tarea realizada”

"Me siento muy conmovido, no lo esperaba”, admitió en conversación con The Clinic. "Generalmente estos premios se dan a las grandes y largas trayectorias, cuando uno ya es muy mayor y está saliendo de la vida académica", reflexionó.

“Por lo tanto, que me encuentre operativo, a mediana edad, me conmueve porque de alguna forma siento que reconoce la tarea realizada”, confesó Lagos sobre el galardón.

“Esta tarea de darle una mirada importante al rol de la comunicación científica, que no siempre es bien comprendida en la academia, pero que gradualmente, con el tiempo, ha ido tomando peso y ha sido reconocida y valorada”, destacó el doctor en Ciencias Ambientales.