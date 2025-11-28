 Tres profesoras fueron rociadas con bencina tras incidentes afuera del Instituto Nacional - Chilevisión
Minuto a minuto
Quién es Alan García, el energético Niño Embajador de esta Teletón 2025 AHORA | Metro informa cierre de 8 estaciones y una combinación de Línea 5 Reestablecen Línea 4 del Metro de Santiago tras interrupción por persona en la vía Máxima tensión en frontera de Chile con Perú: Familias migrantes con niños buscan salir del país Alcalde de Alto Hospicio quedó en libertad tras denuncia de abuso sexual: Esto argumentó la Fiscalía
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/11/2025 11:22

Tres profesoras fueron rociadas con bencina tras incidentes afuera del Instituto Nacional

Encapuchados se enfrentaron con Carabineros lanzando bombas molotov y elementos contundentes. El establecimiento educacional condenó categóricamente la agresión a las docentes.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Tres profesoras fueron agredidas y rociadas con bencina en medio de una nueva jornada de manifestaciones en el Instituo Nacional

El hecho ocurrió pasada las 9 de la mañana luego de que un grupo de encapuchados se enfrentara con Carabineros afuera del recinto educacional, lanzando bombas molotov y elementos contundentes.

El establecimiento detalló que: “Un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario. Tras generar desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesores, a quienes además se les arrojó bencina”.

Debido a la gravedad de los hechos, el establecimiento educacional decidió suspender las actividades de la mañana, solicitando el retiro de los alumnos, esperando retomar la normalidad en la jornada de la tarde.

A raíz de lo ocurrido, el Instituo Nacional condenó “categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar”.

Comunicado del Instituto Nacional

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer: Consulta si te corresponde en noviembre

Lo último

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025