Tres profesoras fueron rociadas con bencina tras incidentes afuera del Instituto Nacional - Chilevisión

Encapuchados se enfrentaron con Carabineros lanzando bombas molotov y elementos contundentes. El establecimiento educacional condenó categóricamente la agresión a las docentes.

Tres profesoras fueron agredidas y rociadas con bencina en medio de una nueva jornada de manifestaciones en el Instituo Nacional.

El hecho ocurrió pasada las 9 de la mañana luego de que un grupo de encapuchados se enfrentara con Carabineros afuera del recinto educacional, lanzando bombas molotov y elementos contundentes.

El establecimiento detalló que: “Un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario. Tras generar desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesores, a quienes además se les arrojó bencina”.

Debido a la gravedad de los hechos, el establecimiento educacional decidió suspender las actividades de la mañana, solicitando el retiro de los alumnos, esperando retomar la normalidad en la jornada de la tarde.

A raíz de lo ocurrido, el Instituo Nacional condenó “categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar”.

Comunicado del Instituto Nacional