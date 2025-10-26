 Trabajador muere tras caer desde 20 metros de altura en obra de Santiago - Chilevisión
26/10/2025 10:54

Trabajador muere tras caer desde 20 metros de altura en obra de Santiago

El hombre de 40 años murió luego de que una parte del andamio donde laboraba cediera, siendo arrastrado por su arnés de seguridad.

Publicado por Gabriela Valdés

Un trabajador cayó desde 20 metros de altura mientras realizaba labores de montaje en una obra en construcción en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía de este sábado mientras el hombre de 40 años de edad se encontraba desempeñando sus labores, momento en que una aleta sujeta al andamio donde se encontraba se derrumbó, arrastrando consigo al trabajador que estaba sujeto a la estructura a través de su arnés de seguridad.

El trabajador cayó a una zanja de casi dos metros de profundidad, lo que complicó las labores de rescate. Personal de la Sexta Compañía de Bomberos debió intervenir para recuperar el cuerpo sin vida del hombre, quien habría muerto de manera instantánea debido a la gravedad de sus lesiones.

Por otra parte, vecinos del sector denunciaron una serie de irregularidades en la obra, que lleva más de un año en construcción.

Aseguran que los trabajos se extienden hasta altas horas de la noche, que muchos operarios no usan los implementos de seguridad requeridos, y que existen estanques de combustible cerca de edificios colindantes. Además, relataron percibir consumo de drogas dentro del recinto, a través del humo que ingresa por sus ventanas durante la jornada laboral.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Laboratorio de Criminalística realizar las pericias correspondientes para establecer la dinámica del accidente y determinar posibles responsabilidades.

