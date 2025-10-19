 Gigantesco incendio forestal afectó a la ladera del Cerro Renca - Chilevisión
Minuto a minuto
Gigantesco incendio forestal afectó a la ladera del Cerro Renca No se ha corroborado un parricidio: Lo que se sabe de los tres cuerpos encontrados en La Reina Se reinauguró hace menos de 24 horas: Vandalizan nuevamente fachada de la fuente alemana A 6 años del 18/O: Polémica entre candidatos presidenciales por violencia en manifestaciones Desapareció hace 14 días: El puzzle tras la desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/10/2025 08:51

Gigantesco incendio forestal afectó a la ladera del Cerro Renca

La emergencia fue contenida por las compañías de Bomberos en Quilicura y Quinta Normal, por lo que se encuentra controlado; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas del fuego.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este sábado se registró un incendio forestal de rápida propagación ubicado en la ladera norponiente del Cerro Renca.

El foco incendiario comenzó en el sector de Las Catalpas y Camino Cementerio en la comuna de Quilicura, el cual fue controlado por los equipos de Bomberos para evitar la propagación a los lugares aledaños.

Los detalles del incendio forestal en Cerro Renca

Hasta el lugar se desplegaron ocho carros de Bomberos, incluyendo compañías de Quinta Normal, quienes pudieron controlar la emergencia debido a que las condiciones del viento eran favorables, a fin de poder evitar la propagación del fuego a fábricas cercanas.

Hasta el momento, no se ha identificado la causa del incendio ni tampoco si existen personas afectadas; sin embargo, los registros en redes sociales muestran la intensidad del fuego y una gran cantidad de humo, que también se visualizó en la Autopista Vespucio Norte.

Revisa las publicaciones en X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

“Tú le crees...”: Fran Virgilio alzó la voz tras rumores de cita con Karol Dance

La influencer grabó un controversial video donde respondió a los comentarios de sus seguidoras donde se alude a Karol Dance y las posibilidades de una reconciliación.

18/10/2025

“¿Se acabó el amor?”: Crecen rumores de separación entre Luis Jiménez y Disley Ramos

Los rumores comenzaron luego de que los seguidores notaran que, aunque la pareja aún se sigue en Instagram, ya no intercambian “me gusta” ni comentarios.

18/10/2025

Él es 28 años mayor: Rosario Bravo celebró 6 años de matrimonio con curiosa anécdota

La enfermera también publicó una serie de videos y fotografías inéditas sobre su matrimonio con el médico Carlos Caorzi, con quien tiene 28 años de diferencia de edad.

18/10/2025

Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 24%, mientras que José Antonio Kast pasó al segundo lugar con un 23%.

18/10/2025