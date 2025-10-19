Gigantesco incendio forestal afectó a la ladera del Cerro Renca - Chilevisión

La emergencia fue contenida por las compañías de Bomberos en Quilicura y Quinta Normal, por lo que se encuentra controlado; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas del fuego.

Durante la noche de este sábado se registró un incendio forestal de rápida propagación ubicado en la ladera norponiente del Cerro Renca.

El foco incendiario comenzó en el sector de Las Catalpas y Camino Cementerio en la comuna de Quilicura, el cual fue controlado por los equipos de Bomberos para evitar la propagación a los lugares aledaños.

Los detalles del incendio forestal en Cerro Renca

Hasta el lugar se desplegaron ocho carros de Bomberos, incluyendo compañías de Quinta Normal, quienes pudieron controlar la emergencia debido a que las condiciones del viento eran favorables, a fin de poder evitar la propagación del fuego a fábricas cercanas.

Hasta el momento, no se ha identificado la causa del incendio ni tampoco si existen personas afectadas; sin embargo, los registros en redes sociales muestran la intensidad del fuego y una gran cantidad de humo, que también se visualizó en la Autopista Vespucio Norte.

Revisa las publicaciones en X:

🔴 AHORA | Activo y con avance rápido se encuentra el incendio Forestal que afecta en ladera de Cerro, Las Catalpas y Camino Cementerio en Renca, en la Región Metropolitana. Las unidades de #Emergencias trabajan para lograr el control del siniestro y evitar mayor propagación. pic.twitter.com/VkdhXo7htc — Red Omega Chile (@redomegachile) October 19, 2025