Todos chilenos: Estos son los tres detenidos por crimen de Michael Peñaloza en Curacaví - Chilevisión

Los tres detenidos formaban parte de una banda criminal que se dedicaba a este tipo de delitos y las diligencias investigativas permitieron asociar a uno de los involucrados con otro tipo de ilícitos.

Durante la mañana de este domingo se detuvo a tres personas involucradas en el crimen de Michael Peñaloza, ingeniero de 44 años asesinado en su parcela en Curacaví.

En ese contexto, el prefecto Marcos Ramírez, Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales de la Policía de Investigaciones (PDI), aseguró que se trata de una banda criminal, mientras que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que aún faltan dos capturas pendientes por este caso.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Michael Peñaloza?

Según detalló el prefecto Ramírez, los tres imputados son de nacionalidad chilena y tienen 18, 22 y 28 años. Todos cuentan con antecedentes penales que detallan detenciones previas por delitos de amenazas e infracción a la ley de drogas.

Además, formaban parte de una banda criminal que se dedicaba a este tipo de robos en el mismo sector donde ocurrió el asesinato de Peñaloza.

"Dentro de los detenidos, el primero de ellos corresponde a quien participa directamente como autor en el atropello que sufre la víctima en la comuna de Curacaví", explicó el prefecto Ramírez.

Por su parte, el Fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó que "se trata de delitos que son de la máxima gravedad, desde el robo con homicidio ocurrido el día 19, como delitos asociados previamente a este mismo inmueble".

Asimismo, añadió: "Me refiero a aquel ocurrido con fecha 11 de agosto en que estos sujetos ingresaron a este domicilio a sustraer especies, que es calificado como robo en lugar habitado. Tenemos robo también frustrado el mismo día de ocurrencia de los hechos".

Además, las diligencias investigativas permitieron asociar a uno de los detenidos con delitos de tráfico de drogas y se encontraron vehículos receptados: "No hay que olvidar que también estos sujetos provocan el incendio de las especies sustraídas, así que también es un delito que nosotros le vamos a imputar", declaró el fiscal Pastén.

Finalmente, el tribunal decretó la ampliación de la detención hasta el próximo miércoles 27 de agosto, momento en que los tres detenidos serán formalizados.