Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví - Chilevisión

24/08/2025 15:44

Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví

Estas últimas dos personas estaban siendo buscadas por la Policía de Investigaciones y pasarán a control de detención este lunes 25 de agosto.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo se confirmó que se entregaron a la justicia las otras dos personas que estaban siendo buscadas por el asesinato de Michael Peñaloza en Curacaví.

Con ello se concretan cinco detenciones tras el fatal atropello del ingeniero de 44 años el pasado 19 de agosto, quien estaba intentando frustrar el robo de su camioneta al interior de su parcela.

Los antecedentes de las detenciones

Durante esta mañana se entregó un hombre de 28 años, quien había confesado su participación a su madre y horas más tarde se detuvo a otros dos individuos de 18 y 22 años.

Al respecto, el prefecto Marcos Ramírez, Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales de la Policía de Investigaciones (PDI), había asegurado que se trataba de una banda criminal que se dedicaba a este tipo de delitos.

En cuando a estas últimas dos detenciones, pasarán a control de detención este lunes 25 de agosto en el Juzgado de Garantía y se espera que se amplíe la detención hasta el miércoles 27, para que los cinco individuos sean formalizados al mismo tiempo.

