AHORA | Hombre se entregó en comisaría por homicidio de ingeniero en Curacaví - Chilevisión

24/08/2025 08:59

AHORA | Hombre se entregó en comisaría por homicidio de ingeniero en Curacaví

La madre del hombre habría hecho el contacto inicial para que el individuo fuese detenido. Se entregó en la 63 Comisaría de Curacaví.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este domingo se confirmó la detención de un hombre, quien se entregó voluntariamente en la 63 comisaría de Curacaví por el homicidio de Michael Peñaloza Chávez, de 44 años.

La detención se efectuó durante la madrugada en el sector de Lo Alvarado, luego de que la madre del individuo se contactara con el alcalde de Curacaví, Christian Hernández Villanueva.

Los antecedentes de la detención

Al respecto, el edil señaló: "Hemos logrado contactar con uno de los sospechosos del delito del asesinato de Michael Peñaloza y durante horas de la madrugada hemos procedido a desplazarnos junto a él para ponerlo a disposición de la policía".

En esa misma línea agregó: "Hemos entregado al sospechoso a la Policía de Investigaciones (PDI), quien se ha dispuesto para continuar con el procedimiento investigativo, en torno a los antecedentes que pueda aportar esta persona".

Michael Peñaloza vivía en el sector de Los Hornitos, cuando tres sujetos intentaron robar su camioneta el pasado 19 de agosto, pero los delincuentes lo atropellaron causándole la muerte y huyeron del lugar con el vehículo que posteriormente fue encontrado incendiado.

8 días antes, el 11 de agosto, Peñaloza había sido víctima del mismo robo, pero logró frustrarlo; sin embargo, los antisociales habían sustraído las llaves del vehículo, las que se habrían utilizado cuando volvieron para robar la camioneta.

