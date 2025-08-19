Cronología del asesinato en Curacaví: Ingeniero intentó frustrar robo de su vehículo y fue atropellado - Chilevisión

Fue asesinado en su parcela, tratando de frustrar el robo de su automóvil, en el que los delincuentes no tuvieron piedad, atropellando al ingeniero de 44 años. Era padre de dos hijos, solo una hora antes del crimen había dado aviso a carabineros que una banda, presuntamente la misma que había entrado a robar las llaves de su auto días antes, había vuelto, pero al no encontrar a nadie, la policía se retiró del lugar, sin saber que los sujetos esperaron pacientes a que el dueño del recinto quedara solo.