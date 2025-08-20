 VIDEO | Encuentran auto completamente quemado en Curacaví: Sería del ingeniero asesinado en su parcela - Chilevisión
20/08/2025 09:52

VIDEO | Encuentran auto completamente quemado en Curacaví: Sería del ingeniero asesinado en su parcela

El hallazgo se da durante la madrugada de este miércoles, luego de que vecinos del sector reportaran que un vehículo se estaba incendiando en la cuesta Lo Prado, entre Curacaví y Pudahuel.

Durante la madrugada de este miércoles se reportó el hallazgo de un auto completamente quemado en la cuesta Lo Prado de Curacaví. 

El hecho se da luego de que un vecino que transitaba por el sector reportara que había un vehículo en llamas.

De manera preliminar, se indicó que pertenecería a Michael Peñaloza, ingeniero de 44 años asesinado en su parcela en Curacaví durante la madrugada del martes. 

PDI realiza primeras diligencias 

Los primeros peritajes realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) demuestran que existe una coincidencia del modelo y el color del vehículo robado con el encontrado. 

Los delincuentes habrían abandonado el automóvil, que sería un Dongfeng modelo T5 Evo, durante la madrugada de este miércoles para luego prenderle fuego. 

Michael Peñaloza, ingeniero asesinado en Curacaví

Michael Peñaloza Chávez, un hombre de 44 años, ingeniero de profesión y padre de dos hijos, fue asesinado tras ser víctima de un asalto que terminó en el robo de su vehículo en su parcela.  

Cinco días antes del fatal suceso había sufrido un robo en su propiedad, según contaron sus familiares a Contigo en la Mañana.

Durante esa misma noche había dado el aviso a Carabineros de que una banda había ingresado a su domicilio para sustraer las llaves de su auto, tan solo horas después, desconocidos irrumpieron en su hogar para llevarse la camioneta.

Fue en el intento de defenderse que terminó siendo atropellado por su propio vehículo conducido por los antisociales.

La víctima vivía hace 10 años en el sector Los Hornitos de la mencionada comuna.

Primer condenado por suicidio femicida en Chile: Así se acreditó el histórico veredicto en Copiapó

