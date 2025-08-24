Uno se entregó: Suben a 3 los detenidos por crimen de ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví - Chilevisión

La detención del primero de ellos se dio durante la madrugada de este domingo, cuando su madre se contactó con personal municipal para que la ayudaran a convencerlo de entregarse, tras confesarle su participación en los hechos.

Luego de que una persona confesara su participación en los hechos durante la madrugada de este domingo, se suman dos detenciones más por el asesinato de Michael Peñaloza Chávez en Curacaví.

El ingeniero de 44 años murió el pasado 19 de agosto tras haber sido atropellado con su propia camioneta, la que había intentado ser robada en dos oportunidades durante un lapso de ocho días.

Detienen a otras dos personas por asesinato de ingeniero

En ese contexto, uno de los detenidos confesó a su madre su participación y ella se contactó con personal municipal a eso de la 01:30 horas de este domingo, quienes llegaron hasta su vivienda para convencerlo de entregarse a la policía.

Horas más tarde se confirmó la captura de otras dos personas, quienes junto al primer involucrado pasaron a control de detención esta jornada, donde se amplió la detención hasta el próximo miércoles 27, fecha en que se espera sean formalizados.

Los primeros antecedentes de la investigación apuntan a que durante el robo frustrado ocurrido el 11 de agosto, los delincuentes lograron llevarse las llaves de la camioneta de Peñaloza y habrían vuelto ocho días después para concretar el delito.

En ese contexto, la víctima habría intentado frustrar la sustracción de su vehículo, momento en que fue atropellado por los delincuentes.