Sufrió dos robos en cinco días: ¿Quién era el hombre asesinado en Curacaví? - Chilevisión

19/08/2025 19:18

Sufrió dos robos en cinco días: ¿Quién era el hombre asesinado en Curacaví?

La víctima había sufrido un primer robo el jueves pasado y este martes fue encontrado por vecinos con signos de haber sido atropellado.

Publicado por CHV Noticias

Un dueño de casa perdió la vida tras ser atropellado por su propio auto que había sido robado por delincuentes que ingresaron a robar a su parcela, en Curacaví

De acuerdo a información de Carabineros, esto habría ocurrido luego de que un grupo de sujetos entrara a su propiedad con la intención de sustraer el vehículo que estaba estacionado en su interior.

Sin embargo, tras activarse las alarmas de la casa, los desconocidos huyeron y la víctima fue encontrada por vecinos sin signos vitales. 

Quién era el hombre asesinado en Curacaví

La víctima del atropello en Curacaví era Michael Peñaloza Chávez, un hombre de 44 años, ingeniero de profesión y padre de dos hijos. 

El sujeto vivía hace 10 años en una parcela del sector Los Hornitos de la mencionada comuna, lugar al que se accede mediante la Ruta 68. 

Cinco días atrás había sufrido un robo en su propiedad, según contaron sus familiares a Contigo en la Mañana.

En esa ocasión un grupo de desconocidos entró en la propiedad para cometer un primer robo en donde sustrajeron las llaves del vehículo. 

