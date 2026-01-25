 ¿Todo por un video? Hombre es captado grabándose mientras daña arbustos en Concón - Chilevisión
25/01/2026 07:38

¿Todo por un video? Hombre es captado grabándose mientras daña arbustos en Concón

A través de las redes sociales, vecinos de la V Región dejaron ver una nueva problemática con las personas que buscan crear contenido para internet, sin importar el daño a los espacios comunes.

Publicado por Josefina Vera

Vecinos del sector Costa de Montemar, en Concón, denunciaron en redes sociales que algunas áreas verdes de una la zona residencial estaban siendo dañadas.

Esta situación parecía no tener culpables hasta que un vecino logró captar a dos sujetos, quienes fueron atrapados en plena hazaña.

¿Grabando videos para redes sociales?

Los autores de estos hechos serían dos sujetos: uno de ellos fue captado grabando a su acompañante mientras este se lanzaba sobre unos arbustos en plena vía pública.

Sin embargo, de acuerdo con testigos estos serían solo de unos de un grupo de adultos que se encuentran grabando este tipo de contenido.

Ante el deterioro de los espacios comunes, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para fiscalizar la situación y tomar medidas para proteger los espacios, evitando que este tipo de conducta se repita, según notificó Alerta Noticias Valparaíso.

Revisa a continuación el video:

