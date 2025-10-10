Operación Orión: Teletón aclara vínculo con hombre formalizado por almacenamiento de pornografía infantil - Chilevisión

A través de un comunicado, la institución aseguró que el imputado desempeñó sus funciones alejado de las áreas médico-terapéuticas, y sin contacto directo con usuarios ni familias.

Teletón se refirió al caso de Alex Andrés León de Castilla Ramos, uno de los más de 100 detenidos por la PDI en el operativo más grande realizado contra la pedofilia en nuestro país, conocido como Operación Orión, y dado a conocer a través de un Reportaje A Fondo de CHV Noticias.

El hombre está imputado por el delito de almacenamiento de pornografía infantil y era maestro de taller en el Laboratorio de Órtesis y Prótesis del Instituto Teletón Santiago, donde se rehabilitan menores de edad de ambos sexos.

¿Qué dijo Teletón?

Desde la institución señalaron a través de un comunicado en el que sostuvieron que "el señor Alex León de Castilla Ramos celebró un contrato de trabajo a plazo fijo para desempeñar el cargo de maestro de taller en el Laboratorio de Órtesis y Prótesis del Instituto Teletón Santiago, ello entre el 3 de marzo y el 30 de abril del presente año".

En la misma línea, apuntaron que "tras registrar tres ausencias consecutivas sin justificación durante el periodo establecido en su contrato, siendo el viernes 18 de abril su último día de asistencia, la institución le notificó la decisión de no renovar el vínculo laboral".

Junto a lo anterior, apuntaron que "durante el tiempo que ocupó el cargo de maestro de taller, la persona cumplió funciones exclusivamente en un sector destinado a la confección de órtesis y prótesis, espacio ubicado de manera independiente y alejado de las áreas médico-terapéuticas, y sin contacto directo con usuarios ni familias".

Asimismo, indicaron que en el proceso de selección "no existan inhabilidades para desempeñarse con menores de edad, requisito indispensable para ejercer labores en Teletón".

Finalmente, indicaron que "queremos reiterar el firme compromiso de Teletón con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, resguardando en todo momento su bienestar y seguridad durante su permanencia en la institución".

Mira el reportaje completo de CHV Noticias ACÁ.