 Standly niega ilegalidad y acusa robo tras fiscalización: Cantante quedó con medida cautelar tras detención - Chilevisión
Standly niega ilegalidad y acusa robo tras fiscalización: Cantante quedó con medida cautelar tras detención
06/11/2025 08:22

Standly niega ilegalidad y acusa robo tras fiscalización: Cantante quedó con medida cautelar tras detención

El artista de 22 años emitió un comunicado en sus redes sociales tras ser detenido y formalizado en San Felipe, región de Valparaíso.

Este miércoles se conoció que el cantante urbano Standly (Camilo Paredes Aguirre, de 22 años), había sido detenido por conducción bajo los efectos de las drogas en San Felipe, región de Valparaíso. 

El intérprete de éxitos como "Pégate" y "Mi Gata", fue fiscalizado durante la madrugada luego de que se detectara que se desplazaba por la ciudad sin respetar señaléticas de disco pare ni semáforos con luz roja.

Los funcionarios policiales encontraron dentro de su automóvil dos bolsas de marihuana elaborada, donde el cantante presentó un certificado emitido por Farmacannabis.

Por instrucción de Fiscalía, al individuo se le practicó un narcotest, examen que arrojó examen positivo por consumo de drogas.

Standley quedó con firma mensual

Tras pasar a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Felipe, el artista quedó con la medida cautelar de firma mensual en la comisaría más cercana a su domicilio. 

Standley niega ilegalidad tras detención 

A través de su cuenta de Instagram, el joven de 22 años emitió un comunicado donde señaló que tenía receta médica para portar la droga. "No fue nada ilegal".

"La situación se manejó mal, no se respetaron los protocolos y sentí mala intención en el procedimiento. Además, me faltan algunas cosas personales que estaban en el auto", afirmó.

