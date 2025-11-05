 Detienen a conocido cantante urbano por manejar bajo los efectos de la droga en San Felipe - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman muerte de universitario desaparecido hace dos meses en Viña del Mar Primo de Eduardo Cruz-Coke se despide con sentido mensaje: “Amante incondicional de tus hijos” Desaparición de mujer impacta en Malloa: No llegó al trabajo y dejó pertenencias en casa Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió “La canción es mala”: Así reaccionaron Kast y Jara a los dardos en polémico “trap” de Matthei
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/11/2025 14:29

Detienen a conocido cantante urbano por manejar bajo los efectos de la droga en San Felipe

El músico Standly fue detenido durante la madrugada luego de que se detectara que se desplazaba por la ciudad sin respetar señaléticas de disco pare ni semáforos con luz roja.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Carabineros confirmó la detención del conocido cantante urbano Standly por conducción bajo los efectos de las drogas en San Felipe.

El sujeto de 22 años fue fiscalizado durante la madrugada luego de que se detectara que se desplazaba por la ciudad sin respetar señaléticas de disco pare ni semáforos con luz roja.

Al ser controlado por carabineros, el hombre, cuyo nombre real es Camilo Paredes, fue identificado como el cantante urbano Standly.

Dentro de su automóvil se hallaron dos bolsas de marihuana elaborada.

Al momento de la fiscalización, Paredes presentó un certificado emitido por Farmacannabis.

Por instrucción de Fiscalía, al individuo se le practicó un narcotest, examen que arrojó examen positivo por consumo de drogas.

Por esa razón, el imputado fue arrestado y en las próximas horas pasará a control de detención ante el Juzgado de Garantía de San Felipe.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

“No me veo”: Vidente peruano descolocó a María José Prieto con predicción sobre su futuro

La actriz y esposa de Cristián Campos consultó en vivo sobre su futuro laboral y recibió una inesperada respuesta del psíquico Roberto Granda.

05/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025

¿Superó a Emilia Dides? Así fue el grito de “Chile” de Inna Moll en su debut en Miss Universo 2025

La joven modelo e influencer de 28 años hizo este miércoles su primera aparición en el certamen de belleza, que este año se está celebrando en Tailandia.

05/11/2025