Detienen a conocido cantante urbano por manejar bajo los efectos de la droga en San Felipe - Chilevisión

El músico Standly fue detenido durante la madrugada luego de que se detectara que se desplazaba por la ciudad sin respetar señaléticas de disco pare ni semáforos con luz roja.

Este miércoles, Carabineros confirmó la detención del conocido cantante urbano Standly por conducción bajo los efectos de las drogas en San Felipe.

El sujeto de 22 años fue fiscalizado durante la madrugada luego de que se detectara que se desplazaba por la ciudad sin respetar señaléticas de disco pare ni semáforos con luz roja.

Al ser controlado por carabineros, el hombre, cuyo nombre real es Camilo Paredes, fue identificado como el cantante urbano Standly.

Dentro de su automóvil se hallaron dos bolsas de marihuana elaborada.

Al momento de la fiscalización, Paredes presentó un certificado emitido por Farmacannabis.

Por instrucción de Fiscalía, al individuo se le practicó un narcotest, examen que arrojó examen positivo por consumo de drogas.

Por esa razón, el imputado fue arrestado y en las próximas horas pasará a control de detención ante el Juzgado de Garantía de San Felipe.