 “Solo querían dormir”: Cinco funcionarias de jardín infantil están suspendidas tras denuncia por uso de fármacos - Chilevisión
Minuto a minuto
“El profe pedía ayuda”: Testigo clave revela detalles de ataque de alumno a docente en universidad de Valparaíso ¿Asesino se equivocó de persona? Nuevos antecedentes tras crimen de estudiante universitario Exámenes confirmaron antidepresivos: Surgen nuevos antecedentes tras denuncia por medicación a niños en jardín de Tiltil Modus operandi: Así actuaba el acusado de acosar a una adolescente de 16 años en Osorno EXCLUSIVO | Habla sobreviviente de tragedia en Torres del Paine: “Ahí empieza la gente a gritar”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/11/2025 18:33

“Solo querían dormir”: Cinco funcionarias de jardín infantil están suspendidas tras denuncia por uso de fármacos

Impacto ha generado una denuncia de un grupo de padres que acusan de graves hechos a un jardín infantil de la comuna de Tiltil,

Impacto ha generado una denuncia de un grupo de padres que acusan de graves hechos a un jardín infantil de la comuna de Tiltil, los cuales habrían ocurrido a mediados de octubre y que recién se hicieron públicos en los últimos días. 

Los apoderados afirman que 10 niños de entre 1 y 3 años habrían sido sedados por parte de funcionarias. Tras esto a los menores se les realizaron diversos exámenes en el hospital Roberto del Río, donde salió positivo a un fármaco que no fue especificado, ya que Fiscalía mantiene la investigación como secreta.

Incluso, los menores habrían recibido los fármacos, que serían antidepresivos, mediante la leche para mantenerlos sedados durante toda la jornada.

Por este motivo, cinco trabajadores del jardín se encuentran suspendidas de sus funciones mientras dure la investigación. 

Declaraciones de los padres que acusan uso de fármacos en jardín 

Una madre afirmó en conversación con CHV Noticias que la llamaron porque su hija no despertaba y la tenían en una colchoneta en el suelo durmiendo. 

"Yo traté de despertarla y nada, pasaron más de cinco minutos. Mi hija no movía ni un dedo, me empecé a desesperar hasta que despertó. En el informe del hospital aparece somnolencia excesiva, sin embargo, no sabemos que tipo de sustancias, porque nunca nos dieron los resultados de los exámenes".

En cambio, otra apoderado señaló: "Los niños comienzan a llegar a la casa y presentan somnolencia y solo querían dormir, no reaccionaban a estímulos… Y uno no tiende a creer estas cosas, porque uno confía y acá (jardín) lo estaban cuidando", afirmó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo

Lo último

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025