“Solo querían dormir”: Cinco funcionarias de jardín infantil están suspendidas tras denuncia por uso de fármacos - Chilevisión

Impacto ha generado una denuncia de un grupo de padres que acusan de graves hechos a un jardín infantil de la comuna de Tiltil, los cuales habrían ocurrido a mediados de octubre y que recién se hicieron públicos en los últimos días.

Los apoderados afirman que 10 niños de entre 1 y 3 años habrían sido sedados por parte de funcionarias. Tras esto a los menores se les realizaron diversos exámenes en el hospital Roberto del Río, donde salió positivo a un fármaco que no fue especificado, ya que Fiscalía mantiene la investigación como secreta.

Incluso, los menores habrían recibido los fármacos, que serían antidepresivos, mediante la leche para mantenerlos sedados durante toda la jornada.

Por este motivo, cinco trabajadores del jardín se encuentran suspendidas de sus funciones mientras dure la investigación.

Declaraciones de los padres que acusan uso de fármacos en jardín

Una madre afirmó en conversación con CHV Noticias que la llamaron porque su hija no despertaba y la tenían en una colchoneta en el suelo durmiendo.

"Yo traté de despertarla y nada, pasaron más de cinco minutos. Mi hija no movía ni un dedo, me empecé a desesperar hasta que despertó. En el informe del hospital aparece somnolencia excesiva, sin embargo, no sabemos que tipo de sustancias, porque nunca nos dieron los resultados de los exámenes".

En cambio, otra apoderado señaló: "Los niños comienzan a llegar a la casa y presentan somnolencia y solo querían dormir, no reaccionaban a estímulos… Y uno no tiende a creer estas cosas, porque uno confía y acá (jardín) lo estaban cuidando", afirmó.