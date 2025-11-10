Sismo remeció a la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro - Chilevisión

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:49 de este lunes.

Durante la mañana de este lunes, a las 07:49, un sismo sacudió a la región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la magnitud del movimiento telúrico fue de 5,3.

El temblor se ubicó a 26 kilómetros al norte de Antofagasta, a 70 km de profundidad.

De manera preliminar, SHOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. — SENAPRED (@Senapred) November 10, 2025