Sismo remeció a la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro - Chilevisión

10/11/2025 08:00

Sismo remeció a la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:49 de este lunes.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este lunes, a las 07:49, un sismo sacudió a la región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la magnitud del movimiento telúrico fue de 5,3.

El temblor se ubicó a 26 kilómetros al norte de Antofagasta, a 70 km de profundidad.

De manera preliminar, SHOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

