Sismo se registra en la zona central del país: Revisa magnitud y epicentro - Chilevisión

21/10/2025 11:10

Sismo se registra en la zona central del país: Revisa magnitud y epicentro

Esta mañana se percibió un movimiento telúrico cuyo epicentro se localizó cerca de Los Andes.

Un sismo se registró en la zona central del país durante la mañana de este martes, concretamente a las 11:08. 

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, de manera preliminar la magnitud del temblor alcanzó los 4,9 grados.

Con el paso de los minutos, el organismo modificó la cifra y la ajustó en 5,0.

En lo que respecta al epicentro, este se ubicó a 80 kilómetros al noreste de Los Andes, a 127 km de profundidad.

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

