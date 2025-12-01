 Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión
01/12/2025 10:34

Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 9:29 horas.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este lunes 1 de diciembre se registró un sismo en la zona norte del país.

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 9:29 horas a 38 kilómetros al sur de la Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. 

El organismo precisó que la magnitud fue de 4.2 y se registró a una profundiad de 110 kilómetros. 

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no han reportado daños a personas ni a infraestructura. 

