Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 9:29 horas.

La mañana de este lunes 1 de diciembre se registró un sismo en la zona norte del país.

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 9:29 horas a 38 kilómetros al sur de la Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá.

El organismo precisó que la magnitud fue de 4.2 y se registró a una profundiad de 110 kilómetros.



Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no han reportado daños a personas ni a infraestructura.