Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 22:57 horas.

Durante la noche de este lunes 8 de diciembre se registró un sismo en la zona norte del país.

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento ocurrió a las 22:57 horas a 14 kilómetros al suroeste de la Mina Los Pelambres, en la región de Coquimbo.

Según la información emitida por el organismo, se trata de un sismo de baja intensidad con una magnitud de 4.3 a 94 kilómetros de profundidad.



Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no han reportado daños a personas ni a infraestructura.